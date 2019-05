गन्ना किसानों के भुगतान पर मुजफ्फरनगर के एडीएम ने दिया यह बयान

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर मुजफ्फरनगर के एडीएम अमित सिंह ने कहा कि जहां गन्ने की आवक नहीं है, वहां गन्ने की पिराई रुक चुकी है। जहां गन्ना आ रहा है, वहां शुगर मिल अभी चल रही हैं। जैसे ही चीनी बिक जाएगी, गन्ना किसानों का बकाया उनके बैंक खातों में भेज दिया जाएगा।

Amit Singh, ADM Muzaffarnagar: Crushing of sugarcane has stopped in the areas where sugarcane isn't available. Sugar mills are running wherever sugarcane is available. Once the sugar is sold, farmers will automatically receive their dues in their accounts. pic.twitter.com/IkA3yD7AMS

