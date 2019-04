बागपत के बारोट में बूथ नंबर 126 पर वोटर्स का स्वागत ढोल नगाड़ों और फूलों के साथ किया जा रहा है। इसका वीडियो न्यूज एजेंसी ANI ने पोस्ट किया है।

#WATCH Flower petals being showered and 'Dhol' being played to welcome voters at polling booth number 126 in Baraut, Baghpat. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/UEvBcihB0B