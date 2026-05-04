Natabari Assembly Election Result 2026 (नताबारी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की नताबारी विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। नताबारी विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Mihir Goswami को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Rabindra Nath Ghosh को उम्मीदवार बनाया। नताबारी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के मिहिर गोस्वामी ने जीत हासिल की थी। नताबारी सीट पर हार जीत का अंतर 23440 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार रवींद्रनाथ घोष को हराया था।

नताबारी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Natabari Election Result 2026

यहां देखें नताबारी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Natabari (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें नताबारी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdus Salam Rs 3,29,847 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 Graduate Akik Hassan Rs 7,83,410 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 3 36 Post Graduate Biswajit Sarkar / Cases Age Education 0 53 Graduate Professional Girija Shankar Ray Rs 49,95,259 ~ 49 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 3 54 Graduate Md. Sakowat Ali Rs 1,44,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 1,20,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 49 Graduate Mrinal Kanti Saha / Cases Age Education 0 60 10th Pass Raghunath Biswas Rs 46,80,581 ~ 46 Lacs+ / Rs 63,40,542 ~ 63 Lacs+ Cases Age Education 0 47 Post Graduate Sahidul Hossain Rs 24,86,815 ~ 24 Lacs+ / Rs 4,70,000 ~ 4 Lacs+ Cases Age Education 0 50 Graduate Sailendra Nath Barma / Cases Age Education 0 65 Graduate

नताबारी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Natabari Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें नताबारी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Mihir Goswami 2016 Rabindra Nath Ghosh 2011 Rabindra Nath Ghosh

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।