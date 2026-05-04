Narayangarh Assembly Election Result 2026 (नारायणगढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की नारायणगढ़ विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। नारायणगढ़ विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Atta Surja Kanta को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Rama Prasad Giri को उम्मीदवार बनाया। नारायणगढ़ सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के अट्टा सुरज कांता ने जीत हासिल की थी। नारायणगढ़ सीट पर हार जीत का अंतर 2416 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार राम प्रसाद गिरी को हराया था।

नारायणगढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Narayangarh Election Result 2026

यहां देखें नारायणगढ़ की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Narayangarh (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें नारायणगढ़ विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Amit Das Rs 5,31,122 ~ 5 Lacs+ / Rs 13,000 ~ 13 Thou+ Cases Age Education 0 33 12th Pass Ganesh Kisku Rs 1,88,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 33 Graduate Giri Ramaprasad / Cases Age Education 6 51 Graduate Nityananda Raut Rs 10,36,000 ~ 10 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 32 10th Pass Pratibha Maiti Rs 7,67,309 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 61 Graduate Shyama Pada Jana / Cases Age Education 0 69 Graduate Sk Alam Hossain Rs 19,03,099 ~ 19 Lacs+ / Rs 62,180 ~ 62 Thou+ Cases Age Education 0 68 Graduate Sk Nurul Hasan Rs 17,36,774 ~ 17 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 7 32 10th Pass Tapas Mahapatra / Cases Age Education 0 51 Graduate Tapas Sinha Rs 36,39,779 ~ 36 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 59 Graduate

नारायणगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Narayangarh Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें नारायणगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Atta Surja Kanta 2016 Prodyut Kumar Ghosh 2011 Dr. Surjya Kanta Mishra

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।