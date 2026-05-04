Nanoor Assembly Election Result 2026 (नानूर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की नानूर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। नानूर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Bidhan Chandra Majhi को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Tarakeswar Saha को उम्मीदवार बनाया। नानूर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के बिधान चंद्र माझी ने जीत हासिल की थी। नानूर सीट पर हार जीत का अंतर 6670 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार तारकेश्वर साहा को हराया था।

नानूर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Nanoor Election Result 2026

यहां देखें नानूर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Nanoor (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें नानूर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abhay Das Rs 5,95,302 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 Graduate Bidhan Chandra Majhi Rs 1,27,20,369 ~ 1 Crore+ / Rs 29,90,187 ~ 29 Lacs+ Cases Age Education 0 45 Post Graduate Chiran Das / Cases Age Education 0 31 8th Pass Joyshri Hazra Rs 6,36,639 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 Literate Khokan Das Rs 2,52,250 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 8 34 Graduate Ram Prasad Thandar / Cases Age Education 0 49 Literate Shyamali Pradhan Rs 10,13,085 ~ 10 Lacs+ / Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 54 Graduate

नानूर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Nanoor Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें नानूर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Bidhan Chandra Majhi 2016 Shyamali Pradhan 2011 Gadadhar Hazra

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।