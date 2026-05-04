Nandigram Assembly Election Result 2026 (नंदीग्राम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। नंदीग्राम विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Adhikari Suvendu को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Mamata Banerjee को उम्मीदवार बनाया। नंदीग्राम सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के सुवेंदु अधिकारी ने जीत हासिल की थी। नंदीग्राम सीट पर हार जीत का अंतर 1956 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार ममता बनर्जी को हराया था।

नंदीग्राम विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Nandigram Election Result 2026

यहां देखें नंदीग्राम की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Nandigram (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें नंदीग्राम विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ali Md Sabe Miraj Khan Rs 62,32,417 ~ 62 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 34 Graduate Bimal Kumar Maity Rs 11,74,874 ~ 11 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 12th Pass Md. Abi Ala / Cases Age Education 0 27 12th Pass Md. Nurul Islam Rs 15,350 ~ 15 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 40 8th Pass Pabitra Kar Rs 2,83,10,245 ~ 2 Crore+ / Rs 22,49,757 ~ 22 Lacs+ Cases Age Education 7 43 10th Pass Sahalam Ali / Cases Age Education 0 29 12th Pass Sahidul Haque Mondal Rs 1,19,63,077 ~ 1 Crore+ / Rs 26,32,500 ~ 26 Lacs+ Cases Age Education 0 44 Doctorate Sangita Chakraborty Rs 3,86,530 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 4 45 Post Graduate Santi Gopal Giri / Cases Age Education 1 57 Post Graduate Sekh Jariatul Hossain Rs 1,69,63,975 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 43 Graduate Suvendu Adhikari Rs 85,87,600 ~ 85 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 29 57 Post Graduate

नंदीग्राम में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Nandigram Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें नंदीग्राम में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Adhikari Suvendu 2016 Suvendu Adhikari 2011 Phiroja Bibi

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।