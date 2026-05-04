Nandakumar Assembly Election Result 2026 (नंदकुमार विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की नंदकुमार विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। नंदकुमार विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Sukumar De को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Adhikary Nilanjan को उम्मीदवार बनाया। नंदकुमार सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के सुकुमार डे ने जीत हासिल की थी। नंदकुमार सीट पर हार जीत का अंतर 5406 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार निलंजन अधिकारी को हराया था।

नंदकुमार विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Nandakumar Election Result 2026

यहां देखें नंदकुमार की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Nandakumar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें नंदकुमार विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdul Kader Din Rs 2,62,66,955 ~ 2 Crore+ / Rs 11,28,800 ~ 11 Lacs+ Cases Age Education 2 45 5th Pass Chandan Maiti Rs 31,48,706 ~ 31 Lacs+ / Rs 3,73,700 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 3 49 Graduate Khanra Nirmal / Cases Age Education 2 40 Post Graduate Marphat Ali Khan Rs 11,000 ~ 11 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 64 Literate Nirmal Kumar Ari Rs 5,09,192 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 59 8th Pass Saumitra Pattanayak / Cases Age Education 0 43 Graduate Sekh Matin Rs 79,48,531 ~ 79 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 41 8th Pass Sukumar De Rs 29,32,686 ~ 29 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 65 Graduate

नंदकुमार में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Nandakumar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें नंदकुमार में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Sukumar De 2016 Sukumar De 2011 Sukumar De

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।