Nalhati Assembly Election Result 2026 (नलहाटी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की नलहाटी विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। नलहाटी विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Rajendra Prasad Singh (RAJU SINGH) को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Tapas Kumar Yadav(ANANDA YADAV) को उम्मीदवार बनाया। नलहाटी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के राजेंद्र प्रसाद सिंह (राजू सिंह) ने जीत हासिल की थी। नलहाटी सीट पर हार जीत का अंतर 56905 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार तापस कुमार यादव (आनंद यादव) को हराया था।

नलहाटी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Nalhati Election Result 2026

यहां देखें नलहाटी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Nalhati (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें नलहाटी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Anil Kumar Singh Rs 6,13,18,327 ~ 6 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 60 10th Pass Ansar Sekh Rs 32,90,772 ~ 32 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 55 8th Pass Dinabandhu Mondal / Cases Age Education 0 73 10th Pass Dipak Chatterjee Rs 81,90,783 ~ 81 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 61 10th Pass Dr Abdul Karim Rs 1,82,12,773 ~ 1 Crore+ / Rs 9,50,774 ~ 9 Lacs+ Cases Age Education 0 40 Graduate Professional Kaosar Sekh / Cases Age Education 0 53 8th Pass Marsal Hemram Rs 9,09,330 ~ 9 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 Graduate Rajendra Prasad Singh(Raju Singh) Rs 2,03,55,345 ~ 2 Crore+ / Rs 34,80,776 ~ 34 Lacs+ Cases Age Education 1 53 8th Pass Sonaram Keshari(Sonu Keshari) / Cases Age Education 0 49 8th Pass

नलहाटी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Nalhati Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें नलहाटी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Rajendra Prasad Singh (Raju Singh) 2016 Moinuddin Shams 2011 Abhijit Mukherjee

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।