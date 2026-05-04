Nalbari Assembly Election Result 2026 (नलबाड़ी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की नलबाड़ी विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। नलबाड़ी विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Jayanta Malla Baruah को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Pradyut Kumar Bhuyan को उम्मीदवार बनाया। नलबाड़ी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के जयंता मल्ला बरुआ ने जीत हासिल की थी। नलबाड़ी सीट पर हार जीत का अंतर 49457 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार प्रद्युत कुमार भुयान को हराया था।

नलबाड़ी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Nalbari Election Result 2026

यहां देखें नलबाड़ी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Nalbari (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें नलबाड़ी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ashok Kumar Sarma Rs 1,36,05,183 ~ 1 Crore+ / Rs 27,57,231 ~ 27 Lacs+ Cases Age Education 0 60 12th Pass Jayanta Malla Baruah Rs 20,02,25,218 ~ 20 Crore+ / Rs 10,14,02,486 ~ 10 Crore+ Cases Age Education 0 54 Graduate Kenedi Pegu / Cases Age Education 0 36 12th Pass Muktar Hussain Rs 8,55,000 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 41 Graduate Safar Ali Rs 9,31,793 ~ 9 Lacs+ / Rs 4,45,820 ~ 4 Lacs+ Cases Age Education 0 49 5th Pass Samsul Haque / Cases Age Education 0 38 12th Pass

नलबाड़ी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Nalbari Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें नलबाड़ी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Jayanta Malla Baruah 2016 Ashok Sarma 2011 Jayanta Malla Baruah

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।