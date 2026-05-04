Nakashipara Assembly Election Result 2026 (नकाशीपारा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की नकाशीपारा विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। नकाशीपारा विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Kallol Khan को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Santanu Dey को उम्मीदवार बनाया। नकाशीपारा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के कल्लोल खान ने जीत हासिल की थी। नकाशीपारा सीट पर हार जीत का अंतर 21271 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार शांतनु डे को हराया था।

नकाशीपारा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Nakashipara Election Result 2026

यहां देखें नकाशीपारा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Nakashipara (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें नकाशीपारा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bimal Roy Rs 3,42,363 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 48 Graduate Haridas Dey Rs 3,99,067 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 60 Literate Jebunnessa Munshi / Cases Age Education 0 62 12th Pass Kallol Khan Rs 28,31,500 ~ 28 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 72 12th Pass Masikur Rahaman Khan Rs 32,075 ~ 32 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 48 12th Pass Santanu Dey / Cases Age Education 0 56 12th Pass Sukla Saha Rs 1,94,58,428 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 59 Graduate Swadhin Choudhury Rs 66,28,415 ~ 66 Lacs+ / Rs 5,74,968 ~ 5 Lacs+ Cases Age Education 0 63 12th Pass Tahir Sekh / Cases Age Education 1 47 Post Graduate

नकाशीपारा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Nakashipara Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें नकाशीपारा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Kallol Khan 2016 Kallol Khan 2011 Kallol Khan

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।