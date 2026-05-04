Naihati Assembly Election Result 2026 (नैहाटी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की नैहाटी विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। नैहाटी विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Partha Bhowmick को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Phalguni Patra को उम्मीदवार बनाया। नैहाटी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के पार्थ भौमिक ने जीत हासिल की थी। नैहाटी सीट पर हार जीत का अंतर 18855 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार फाल्गुनी पत्र को हराया था।

नैहाटी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Naihati Election Result 2026

यहां देखें नैहाटी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Naihati (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें नैहाटी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Debajyoti Majumder Rs 1,58,13,807 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 69 Graduate Debjit Mukherjee Rs 3,001 ~ 3 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 38 Graduate Dinesh Kumar Sharma / Cases Age Education 0 57 Post Graduate Mamoni Adhikari (Baidya) Rs 5,29,660 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 8th Pass Milan Patra Rs 25,48,799 ~ 25 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 41 10th Pass Pradip Kumar Kundu / Cases Age Education 0 71 12th Pass Sanat Dey Rs 4,25,46,870 ~ 4 Crore+ / Rs 59,73,571 ~ 59 Lacs+ Cases Age Education 11 51 8th Pass Sanjoy Roy Rs 1,95,942 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 32 12th Pass Sumitro Chatterjee / Cases Age Education 1 62 Graduate Professional

नैहाटी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Naihati Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें नैहाटी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Partha Bhowmick 2016 Partha Bhowmick 2011 Partha Bhowmick

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।