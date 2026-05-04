Naharkatia Assembly Election Result 2026 (नाहरकटिया विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की नाहरकटिया विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। नाहरकटिया विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Taranga Gogoi को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Pranati Phukan को उम्मीदवार बनाया। नाहरकटिया सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के तरंगा गोगोई ने जीत हासिल की थी। नाहरकटिया सीट पर हार जीत का अंतर 14976 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार प्रणति फुकन को हराया था।

नाहरकटिया विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Naharkatia Election Result 2026

यहां देखें नाहरकटिया की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Naharkatia (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें नाहरकटिया विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Michael Kujur Rs 3,78,168 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 54 10th Pass Mohendra Dhadumia Rs 53,300 ~ 53 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 78 8th Pass Pranatee Phukan / Cases Age Education 0 62 Graduate Sanjoy Bagh Rs 4,55,241 ~ 4 Lacs+ / Rs 1,92,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 41 Graduate Taranga Gogoi Rs 2,26,33,028 ~ 2 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 10th Pass

नाहरकटिया में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Naharkatia Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें नाहरकटिया में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Taranga Gogoi 2016 Naren Sonowal 2011 Pranati Phukan

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।