Nagrakata Assembly Election Result 2026 (नागराकाटा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की नागराकाटा विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। नागराकाटा विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Puna Bhengra को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Joseph Munda को उम्मीदवार बनाया। नागराकाटा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के पुना भेंगरा ने जीत हासिल की थी। नागराकाटा सीट पर हार जीत का अंतर 23475 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार जोसेफ मुंडा को हराया था।

नागराकाटा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Nagrakata Election Result 2026

यहां देखें नागराकाटा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Nagrakata (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें नागराकाटा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Dil Kumar Oraon Rs 22,51,768 ~ 22 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 66 Graduate Hemant Kujur Rs 1,56,064 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 Graduate Kaharu Oraon / Cases Age Education 0 55 5th Pass Pingal Minj Rs 93,000 ~ 93 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 12th Pass Puna Bhengra Rs 53,04,684 ~ 53 Lacs+ / Rs 10,09,972 ~ 10 Lacs+ Cases Age Education 1 51 10th Pass Sanjay Kujur / Cases Age Education 0 54 12th Pass Sibdas Baskey Rs 3,25,742 ~ 3 Lacs+ / Rs 15,000 ~ 15 Thou+ Cases Age Education 0 42 Doctorate Sinu Munda Rs 2,44,563 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 8th Pass

नागराकाटा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Nagrakata Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें नागराकाटा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Puna Bhengra 2016 Sukra Munda 2011 Joseph Munda

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।