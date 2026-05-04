असम की नागांव-बटाद्रबा विधानसभा सीट पर कुल 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असम की नागांव-बटाद्रबा विधान सभा सीट से Barnali Sarma, SUCI(C) से, Durlav Chamua, INC से, Rupak Sarmah, BJP से उम्मीदवार हैं।

असम में नागांव-बटाद्रबा विधानसभा समेत कुल 126 विधान सभाएँ हैं। असम में सरकार के गठन के लिए किसी भी दल को न्यूनतम 64 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्य में पिछले दो बार लगातार भाजपा ने बहुमत हासिल किया। वर्तमान में हिमंत बिस्व सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव लड़ा है जबकि कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई ने नेतृत्व में असम चुनाव में ताल ठोकी। नागांव-बटाद्रबा विधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हो रहे हैं क्योंकि यह सीट परिसीमन के बाद निर्मित हुई है।

नागांव-बटाद्रबा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Nagaon Batadraba Election Result 2026

यहां देखें नागांव-बटाद्रबा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Nagaon Batadraba (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें नागांव-बटाद्रबा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Barnali Sarma Rs 71,60,000 ~ 71 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 69 Post Graduate Durlav Chamua Rs 13,05,47,716 ~ 13 Crore+ / Rs 3,18,00,590 ~ 3 Crore+ Cases Age Education 0 69 Graduate Professional Rupak Sarmah / Cases Age Education 0 53 Graduate

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।