Nagaland Elections Result: इन 5 सीटों पर सभी की नजर, CM सहित कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला

राज्य में कांग्रेस खुद को कमजोर पाती है और पिछले पांच वर्षों में एनपीएफ की ताकत कम हो गई है। क्षेत्रीय और गैर-क्षेत्रीय दलों के एक समूह का दावा है कि वे चुनाव के बाद संभावित “किंगमेकर” हो सकते हैं।

24 फरवरी को दीमापुर में भाजपा-एनडीपीपी, नागालैंड के सत्तारूढ़ गठबंधन की एक संयुक्त सार्वजनिक रैली। (Twitter: @NDPP)

नागालैंड विधानसभा चुनावों में क्या स्थिति बनेगी और कौन पार्टी सत्ता में आएगी। क्या नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP) और बीजेपी का गठबंधन नागालैंड में सत्ता बरकरार रख पाएगा? पांच साल पहले सत्ता से बेदखल हुए संकटग्रस्त नागा पीपुल्स फ्रंट (NPF) को कितनी सीटें मिलेंगी? इन सवालों के जवाब गुरुवार को विधानसभा चुनावों के नतीजों की घोषणा के रूप में मिलेंगे। कांग्रेस खुद को कमजोर पाती है और पिछले पांच वर्षों में एनपीएफ की ताकत कम हो गई है। क्षेत्रीय और गैर-क्षेत्रीय दलों के एक समूह का दावा है कि वे चुनाव के बाद संभावित “किंगमेकर” हो सकते हैं। 60 सीटों की लड़ाई में इन पांच सीटों पर रहेगी नजर…। उत्तरी अंगामी-I (Northern Angami-I) मुख्यमंत्री नेफियू रियो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीपीपी-बीजेपी गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उनकी नजर पांचवें कार्यकाल के लिए शीर्ष पद पर होगी। 1989 से, रियो ने इस सीट से लड़े सभी राज्यों के चुनावों में जीत हासिल की है। हालांकि, 2018 के विपरीत, जब वह अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद चुने गए थे, तो इस बार के चुनावों में उनका सामना कांग्रेस के सेइविली सचू से हुआ। तुई (Tyui) यह निर्वाचन क्षेत्र वोखा जिले में स्थित है। यह उपमुख्यमंत्री वाई पैटन का गढ़ है और वे यहां से भाजपा उम्मीदवार हैं। यह हमेशा से हॉट सीट रही है। इस बार भी पैटन जनता दल (यू) के प्रदेश अध्यक्ष सेन्चुमो लोथा, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के वाई किकोन और निर्दलीय उम्मीदवार हयिथुंग तुंगो लोथा के साथ चतुष्कोणीय मुकाबले में हैं। फेक (Phek) इस सीट पर मुकाबला एनपीएफ के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसके विधायक दल के नेता और दूसरे-इन-कमांड कुझोलुज़ो अज़ो निएनु यहां से पांचवीं बार अपना कार्यकाल चाह रहे हैं। एनपीएफ के लगभग सभी प्रमुख चेहरे एनडीपीपी में शामिल हो गए हैं और पार्टी केवल 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में नीनू का भाग्य पार्टी के मनोबल के लिए अहम होगा। निएनू का मुकाबला एनडीपीपी के कुपोटा खेसोह और कांग्रेस के जचिल्हु रिंगा वदेओ से है। एटोइज़ू (Atoizu) भाजपा की एकमात्र महिला उम्मीदवार काहुली सेमा यहां से प्रत्याशी हैं और उन्हें प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य में कभी भी महिला विधायक नहीं रही है। लोक निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता और मैदान में तीसरे सबसे अमीर उम्मीदवार सेमा, पिक्टो के खिलाफ जा रहे हैं, जिन्होंने पिछले दो चुनावों में निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है। जबकि पिक्टो 2018 में एनपीएफ के टिकट पर जीते थे, वह उन 21 विधायकों में से एक हैं, जो 2021 में एनडीपीपी में शामिल हो गए, लेकिन पार्टी द्वारा उन्हें टिकट नहीं दिया गया। वह अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। दीमापुर तृतीय (Dimapur III) यह उन चार निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है, जहां एक महिला चुनाव लड़ रही है। यहां के पांचों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर है। डीपीपी उम्मीदवार हेकानी जाखलू को सत्तारूढ़ गठबंधन के समर्पित अभियान का समर्थन प्राप्त है, लेकिन उनके प्राथमिक प्रतिद्वंद्वी वर्तमान विधायक एज़ेटो झिमोमी हैं। दो बार के विधायक झिमोमी को एनडीपीपी ने उम्मीदवार नहीं बनाया था और अब वह लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। अन्य तीन उम्मीदवार वेटेट्सो लासुह (कांग्रेस), लोकप्रिय कार्यकर्ता कहुतो चिशी (निर्दलीय) और लुन तुंगनुंग (निर्दलीय) हैं।

