Live

Elections Live Updates: नागालैंड और मेघालय में मतदान शुरू, बूथों पर लंबी कतारें

Elections Live Updates: नागालैंड और मेघालय दोनों ही राज्यों में 59-59 सीटों पर ही वोटिंग हो रही है।

नागालैंड और मेघालय में वोटिंग शुरू हो चुकी है। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Go to Live Updates मेघालय और नागालैंड (Meghalaya and Nagaland) में सोमवार यानी आज 27 फरवरी को मतदान हो रहा है। दोनों राज्यों में 60-60 विधानसभा सीटें हैं। लेकिन चुनाव दोनों राज्यों में 59-59 सीटों पर ही हो रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि मेघालय में एक उम्मीदवार की मृत्यु होने के कारण सोहियोंग विधानसभा सीट पर चुनाव रद्द कर दिया गया है। जबकि नागालैंड में 1 सीट बीजेपी निर्विरोध जीत गई है। नागालैंड में 13 लाख 9 हजार 651 वोटर्स और मेघालय में 21 लाख 61 हजार 129 वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं नगालैंड में कुल 13.9 लाख वोटर्स में से 6 लाख 56 हजार 35 महिलाएं हैं। जबकि 6 लाख 53 हजार 616 पुरुष वोटर्स हैं। इसी तरह मेघालय में 21.61 लाख वोटर्स में 10 लाख 92 हजार 396 महिलाएं हैं, जबकि 10 लाख 68 हजार 801 पुरुष हैं। Live Updates Elections Live Updates: Elections Live Updates: नागालैंड और मेघालय में मतदान जारी, जानिए पल पल की अपडेट्स 07:19 (IST) 27 Feb 2023 नागालैंड और मेघालय में मतदान शुरू नागालैंड और मेघालय की 60 में से 59 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। दोनों ही राज्यों में 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। नगालैंड और मेघालय की 59-59 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घर से निकल रहे हैं।