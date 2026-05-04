Nabagram Assembly Election Result 2026 (नबग्राम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की नबग्राम विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। नबग्राम विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Kanai Chandra Mondal को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Mohan Halder को उम्मीदवार बनाया। नबग्राम सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के कनाई चंद्र मंडल ने जीत हासिल की थी। नबग्राम सीट पर हार जीत का अंतर 35533 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार मोहन हालदार को हराया था।

नबग्राम विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Nabagram Election Result 2026

यहां देखें नबग्राम की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Nabagram (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें नबग्राम विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Barun Mandal Rs 29,96,426 ~ 29 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 58 Post Graduate Dilip Saha Rs 43,03,96,618 ~ 43 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 64 8th Pass Golak Mandal / Cases Age Education 0 46 8th Pass Hiru Haldar Rs 76,02,089 ~ 76 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 15 44 Literate Pronab Chandra Das Rs 98,77,488 ~ 98 Lacs+ / Rs 8,78,193 ~ 8 Lacs+ Cases Age Education 1 42 Post Graduate Purnima Das / Cases Age Education 0 60 Graduate Rakhi Choudury (Mandal) Rs 25,08,500 ~ 25 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 8th Pass

नबग्राम में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Nabagram Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें नबग्राम में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Kanai Chandra Mondal 2016 Kanai Chandra Mondal 2011 Kanai Chandra Mondal

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।