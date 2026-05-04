Nabadwip Assembly Election Result 2026 (नबाद्वीप विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की नबाद्वीप विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। नबाद्वीप विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Pundarikakshya Saha को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Sidhartha Shankar Naskar को उम्मीदवार बनाया। नबाद्वीप सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के पुंडारिकक्ष्य साहा ने जीत हासिल की थी। नबाद्वीप सीट पर हार जीत का अंतर 18571 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार सिद्धार्थ शंकर नस्कर को हराया था।

नबाद्वीप विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Nabadwip Election Result 2026

यहां देखें नबाद्वीप की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Nabadwip (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें नबाद्वीप विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bappa Sk Rs 24,89,754 ~ 24 Lacs+ / Rs 4,00,000 ~ 4 Lacs+ Cases Age Education 1 44 8th Pass Nanigopal Debnath Rs 15,07,119 ~ 15 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 Literate Nitai Rarhi / Cases Age Education 0 66 5th Pass Pundarikakshya Saha Rs 2,83,814 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 70 Graduate Raghunath Das Rs 24,550 ~ 24 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 28 Graduate Samir Saha / Cases Age Education 0 60 12th Pass Srutisekhar Goswami Rs 65,87,612 ~ 65 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 53 Post Graduate Subhankar Haldar Rs 7,41,394 ~ 7 Lacs+ / Rs 3,53,006 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 7 35 Graduate Swarnendu Sinha / Cases Age Education 0 42 Post Graduate Tapas Das Rs 13,52,375 ~ 13 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 Graduate

नबाद्वीप में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Nabadwip Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें नबाद्वीप में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Pundarikakshya Saha 2016 Pundarikakshya Saha

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।