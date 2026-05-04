Murshidabad Assembly Election Result 2026 (मुर्शिदाबाद विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। मुर्शिदाबाद विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Gouri Sankar Ghosh को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Shaoni Singha Roy को उम्मीदवार बनाया। मुर्शिदाबाद सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के गौरी शंकर घोष ने जीत हासिल की थी। मुर्शिदाबाद सीट पर हार जीत का अंतर 2491 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार शाओनी सिंघा रॉय को हराया था।

मुर्शिदाबाद विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Murshidabad Election Result 2026

यहां देखें मुर्शिदाबाद की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Murshidabad (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मुर्शिदाबाद विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdul Mannan Rs 1,31,43,000 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 62 10th Pass Ali Siddique Rs 28,48,266 ~ 28 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 31 Post Graduate Champa Bibi / Cases Age Education 0 29 8th Pass Gouri Sankar Ghosh Rs 84,70,197 ~ 84 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 4 53 Post Graduate Milia Sajem Rs 5,19,000 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 Post Graduate Mir Hasnat Ali / Cases Age Education 1 69 Post Graduate Prallad Mahato Rs 1,02,500 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 75 Literate Sahabuddin Sk Rs 1,83,62,200 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 59 12th Pass Shaoni Singha Roy / Cases Age Education 1 54 Graduate

मुर्शिदाबाद में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Murshidabad Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें मुर्शिदाबाद में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Gouri Sankar Ghosh 2016 Shaoni Singha Roy 2011 Shaoni Singha Roy

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।