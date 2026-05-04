Murarai Assembly Election Result 2026 (मुरारई विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की मुरारई विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। मुरारई विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Dr Mosarraf Hossain को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Debasish Roy को उम्मीदवार बनाया। मुरारई सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के डॉ. मोसर्रफ हुसैन ने जीत हासिल की थी। मुरारई सीट पर हार जीत का अंतर 98246 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार देबाशीश रॉय को हराया था।

मुरारई विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Murarai Election Result 2026

यहां देखें मुरारई की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Murarai (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मुरारई विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ali Hazrat (Sowdagar) Rs 95,61,826 ~ 95 Lacs+ / Rs 40,43,765 ~ 40 Lacs+ Cases Age Education 2 38 12th Pass Banchharam Mal Rs 27,22,840 ~ 27 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 66 10th Pass Dipak Rabidas / Cases Age Education 0 48 12th Pass Dr. Mosarraf Hossain Rs 8,87,07,097 ~ 8 Crore+ / Rs 7,03,525 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 0 63 Graduate Professional Md. Ali Reza Mandal (Manik Master) Rs 3,02,28,668 ~ 3 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 48 Post Graduate Mosarraf / Cases Age Education 0 31 12th Pass Rinki Ghosh Rs 22,89,368 ~ 22 Lacs+ / Rs 62,500 ~ 62 Thou+ Cases Age Education 0 34 Graduate Sajida Khatun Rs 1,11,200 ~ 1 Lacs+ / Rs 80,000 ~ 80 Thou+ Cases Age Education 0 41 5th Pass Sanjibur Rahaman (Bappa) / Cases Age Education 0 45 Graduate Professional Sk Amirul Islam Rs 39,77,421 ~ 39 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 Graduate Professional Tasir Sekh Rs 26,59,565 ~ 26 Lacs+ / Rs 25,674 ~ 25 Thou+ Cases Age Education 0 36 10th Pass

मुरारई में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Murarai Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें मुरारई में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Dr Mosarraf Hossain 2016 Abdur Rahaman 2011 Nure Alam Chowdhury

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।