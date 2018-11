मध्यप्रदेश के इंदौर में लोकायुक्त एसपी दिलीप सोनी एक बार फिर चर्चाओं में है। एसपी सोनी ने अपनी बेटी काव्या के साथ एक और गाना गाया है, इस गाने की खास बात ये रही की इसके माध्यम से पिता-पुत्री ने लोगों से मतदान करने की अपील की है। फ़िलहाल यह पहला मौका नही है जब एसपी ने ऐस किया हुआ। एसपी पहले भी कई गाने गा चुके है। पिछली बार उन्होंने प्रसिद्ध गायिका मोनाली ठाकुर के साथ गीत गाया था जिसे 10 लाख से ज्यादा लाइक मिले थे।

मध्यप्रदेश में 28 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान होना है। विधानसभा चुनाव से पहले कलेक्टर, आयोग और नेता-मंत्री सभी जनता से मतदान करने की अपील कर रहे है। इसी क्रम में इंदौर में पदस्थ लोकायुक्त एसपी दिलीप सोनी व उनकी 11 वर्षीय पुत्री काव्या ने भी मतदाता को जागरूक करने में योगदान दिया है। अपने गाने के माध्यम से पिता-पुत्री ने लोगों से मतदान करने की अपील की है।

