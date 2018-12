MP Chunav Election Result 2018, MP Vidhan Sabha Election Chunav Result 2018: मध्य प्रदेश में 15 साल बाद फिर से सत्ता वापसी का इंतजार कर रही कांग्रेस में नतीजे आने से पहले ही सरकार के नेतृत्व को लेकर रस्साकशी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर अभी से पार्टी के अध्यक्ष कमल नाथ के नेतृत्व में कांग्रेस के सरकार बनाने की अभिनंदन किया जा चुका है। गौरतलब है कि राज्य में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष कमल नाथ के बीच मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर एक अघोषित जंग चल रही है। दोनों नेताओं की तरफ से खुलकर कुछ नहीं कहा गया। लेकिन समर्थकों के जरिए संकेत साफ किए जा चुके हैं। ऐसे में अगर 11 को नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए तो आंतरिक घमासान मचना तय है।

कमलनाथ के इलाके में ऐसे हुआ था प्रचार

मौजूदा चुनाव में प्रचार के दौरान कमल नाथ के संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा और आसपास की विधानसभा सीटों पर कांग्रेस नेताओं ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर ही वोट मांगे हैं। बाकयदा वहां के प्रचार वाहनों पर यह लिखा भी गया था। हालांकि सोमवार को खुद कमल नाथ ने नतीजे आने तक इस मसले पर फिलहाल इंतजार करने के लिए कहा है।

Poster seen outside Madhya Pradesh Congress Committee office in Bhopal. #MadhyaPradeshElections2018 pic.twitter.com/w51FutVuY2

— ANI (@ANI) December 10, 2018