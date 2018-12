कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में ईवीएम के साथ कथित छेड़छाड़ के प्रयास की शिकायतों संबंधी खबरों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए ट्वीट में लिखा कि इस सरकार में वोटिंग मशीनों के भीतर ‘रहस्यमयी शक्तियां’ आ गई हैं। राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि तेलंगाना और राजस्थान में मतदान हो चुका है, इसलिए वे ईवीएम से छेड़छाड़ के प्रति सतर्क रहें।

राहुल ने ट्वीट कर कहा, “कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज समाप्त हुए चुनावों के बाद सतर्क रहें। मध्यप्रदेश में मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम ने अजीब तरीके से व्यवहार किया। कुछ लोगों ने एक बस चुरा ली और दो दिनों के लिए गायब हो गए, वे एक होटल में ड्रिंक करते पाए गए।” कांग्रेस प्रमुख ने मध्यप्रदेश के सागर की एक घटना का जिक्र किया, जहां बिना पंजीकरण नंबर वाले वाहन से ईवीएम को ले जाया गया और मतदान समाप्त होने के 48 घंटे बाद ईवीएम को कलेक्शन सेंटर पहुंचाया गया।

