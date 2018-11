मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले जोड़तोड़ का खेल जारी है। इस बीच सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी है। गुरुवार को बीजेपी ने अपनी 6वीं सूची जारी की, इस लिस्ट में 6 प्रत्याशियों के नाम थे। सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये थी कि बीजेपी ने एक ऐसे नेता को टिकट दिया है जिसे समाजवादी पार्टी ने कुछ दिन पहले अपनी पार्टी से उम्मीदवार बनाया था। यहां की पवई सीट पर बीजेपी ने हेरफेर किया है। पवई से प्रहलाद सिंह लोधी को टिकट दिया गया है, बाते दें कि प्रहलाद सपा के घोषित उम्मीदवार थे। कल ही उन्हें भाजपा में शामिल कराया गया था, जिसके बाद शाम को उन्हें टिकट दे दिया गया था।

पन्ना से बीजेपी ने काटा मंत्री का टिकट

मौजूदा विधायक और मंत्रियों के टिकट काटने की लिस्ट में बीजेपी ने एक नाम और जोड़ दिया है. जानकारी के मुताबिक, 6वीं लिस्ट में भी पन्ना से मंत्री कुसुम महदेले का नाम नहीं है। बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है. पन्ना में इस बार बृजेंद्र सिंह को उतारा है. बता दें कि बृजेंद्र सिंह पवई से चुनाव लड़ते थे, पर इस बार मंत्री का टिकट काट कर उन्हें सीट दी गई है।

छठवीं लिस्ट में किनके नाम

भोपाल उत्तर से फातिमा रसूल सिद्दीकी

सिवनी मालवा से प्रेम शंकर वर्मा

महिदपुर से बहादुर सिंह चौहान

गरोठ से देवीलाल धाकड़

Bharatiya Janata Party releases fourth list of seven candidates for the upcoming Madhya Pradesh legislative assembly elections. pic.twitter.com/0TfajoCQgJ

— ANI (@ANI) November 8, 2018