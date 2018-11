मध्यप्रदेश में लगातार चौथी बार सत्ता के लिए प्रयास कर रही भाजपा ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को दृष्टि पत्र का नाम दिया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये दृष्टि पत्र आने वाले 5 सालों का रोडमैप होगा। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किसान, महिला सुरक्षा, अस्पताल, स्मार्ट विलेज आदि मुद्दे शामिल किए है। आइये जानते है क्या कुछ खास है भाजपा के इस दृष्टि पत्र में।

दृष्टि पत्र जारी करने के दौरान सीएम शिवराज सिंह ने महिलाओं के लिए अलग से नारी शक्ति संकल्प पत्र भी जारी किया और कहा कि, 12वीं क्लास में 75 फीसद अंक लाने वाली लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी। स्कूलों में नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाने के साथ ही जिलों में महिला कौशल परामर्श केंद्र खोलेने का वादा किया गया है।

Bhopal: Union Minister and BJP leader Arun Jaitley and Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan release party's vision document ahead of 28th November Madhya Pradesh Assembly elections. pic.twitter.com/O11ddXW8mZ

— ANI (@ANI) November 17, 2018