2019 लोकसभा चरण चुनाव के तहत 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं। इसके बाद अब 12 मई को छटवें चरण के तहत वोटिंग होगी। चुनाव के चलते राजनीति गरमाई हुई है और साथ ही जारी है नेताओं के वार- पलटवार का सिलसिला। ऐसे में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कुछ तोहफे भेजने का फैसला किया। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवराज को आई ड्रॉप, च्यवनप्राश और बादाम भेज रहे हैं। वहीं इसका कारण वो शिवराज के कमलनाथ सरकार के बारे फैला रहे झूठ को बता रहे हैं।

National Hindi News, 08 May 2019 LIVE Updates: दिनभर की हर खबर सिर्फ एक क्लिक पर

कांग्रेस कार्यकर्ता क्यों भेज रहे हैं शिवराज को तोहफे: कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तोहफे भेजने के पीछे कारण बताया कि वह (शिवराज सिंह चौहान) कृषि ऋण माफी और राज्य सरकार के अन्य फैसलों के बारे में झूठ बोलते हैं। हम चाहते थे कि वह वास्तविकता को जानें लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी दृष्टि और स्मृति कमजोर हो गई है। हम उसे ठीक करने के लिए भेज रहे हैं।’

Bhopal: MP Congress workers are sending eye-drops, ‘chyawanprash’ & almonds to ex-CM SS Chouhan. Say, “He lies about farm loan waiver & state govt’s others decisions. We wanted him to know the reality but it seems his eyesight&memory has weakened. We’re sending this to cure him.” pic.twitter.com/MkbjByYKv6

— ANI (@ANI) May 8, 2019