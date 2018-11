मध्यप्रदेश में कांग्रेस के विधायक सुन्दरलाल तिवारी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर विवादित टिप्पणी की है। विधायक ने संघ को आतंकवाद का प्रतीक बताया है। प्रदेश की रीवा जिले की गुढ़ विधानसभा से कांग्रेस विधायक सुन्दरलाल तिवारी ने सोमवार को अपने निवास स्थान में प्रेसवार्ता आयोजित करके संघ के खिलाफ विवादित बयान दिया। सुंदरलाल तिवारी अक्सर अपने विवादित बयानों से सुर्ख़ियों में बने रहते है। इसके पूर्व उन्होंने रीवा जिले में एक सभा के दौरान कहा था कि अधिकारी सरकार के पालतू कुत्ते होते है।

मध्यप्रदेश में कांग्रेस से विधायक सुंदरलाल तिवारी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप लगाते हुए कहा कि संघ अपने किसी भी कार्यक्रम में भारत का झंडा नही लगाता। इससे ये जाहिर होता है कि इसकी गतिविधियां संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि यह संगठन सामाजिक घृणा और धर्म के नाम पर नफरत फैला रहा है। देश और प्रदेश में अराजकता का माहौल उत्पन्न किया जा रहा है। अपनी शाखा में देश का झंडा ना फहराना आतंकवाद का प्रतीक है।

RSS is the organization that killed Mahatma Gandhi. They’re creating an environment of hatred in the country on religious lines. They never hoisted the Indian flag; they’re the symbol of terrorism: Sunderlal Tiwari, Congress MLA from Madhya Pradesh's Rewa pic.twitter.com/AZu0YrlQdM

— ANI (@ANI) November 13, 2018