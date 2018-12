MP Chunav Election Result 2018, MP Vidhan Sabha Election Chunav Result 2018: मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी ली है। उन्होंने पोस्टर में कमल नाथ के नेतृत्व में सरकार बनाने का अभिनंदन किए जाने की बात पर तंज कसते हुए कहा, ‘कांग्रेस कैबिनेट गठन के पोस्टर लगा रही है जो हास्यास्पद है। ये दावे हैं और सिर्फ दावे ही रहेंगे। सच यह है कि मंगलवार को हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं।’

पोस्टर पर हंगामा क्यों?

दरअसल 15 साल बाद फिर से सत्ता वापसी का इंतजार कर रही कांग्रेस में नतीजे आने से पहले ही सरकार के नेतृत्व को लेकर रस्साकशी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर अभी से पार्टी के अध्यक्ष कमल नाथ के नेतृत्व में कांग्रेस के सरकार बनाने की अभिनंदन करते हुए पोस्टर लगा दिया गया है। अगर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आ भी जाते हैं तो पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष कमल नाथ के बीच मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर घमासान लगभग तय है।

Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan: It is laughable that Congress is putting up posters and making a cabinet, these are claims and will remain so. Truth is they need to create hype to keep volunteers in check. Tomorrow we will form the government with a big mandate. pic.twitter.com/jMYrFaRz8a

— ANI (@ANI) December 10, 2018