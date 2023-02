MP Cabinet Reshuffle: शिवराज कैबिनेट में हो सकता है बड़ा फेरबदल, नए चेहरों को मिल सकती है जगह

MP Cabinet Reshuffle: मध्य प्रदेश सरकार में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल हो सकता है।

MP Cabinet Reshuffle: शिवराज कैबिनेट में हो सकता है बड़ा फेरबदल। (Image: Facebook)

पढें Elections 2023 (Elections News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram