मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख नजदीक है सभी पार्टियों में प्रचार के लिए गहमागहमी चरम पर है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 के प्रचार के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि, “राहुल बाबा को पता नहीं है कि प्याज जमीन के नीचे होता है या ऊपर और वह खुद को किसानों का हितैषी बताते हैं। उन्होंने मेरे बेटे का नाम पनामा पेपर्स के साथ जोड़ा और बाद में कहा कि मैं कन्फ्यूज हो गया। क्या ऐसे कन्फ्यूज आदमी के हाथ में प्रदेश की कमान दी जा सकती है। चौहान ने कहा कि हम तो सीधे साधे किसान हैं। हमें पता भी नहीं कि पनामा पेपर्स क्या होता है।”

