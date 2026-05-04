Moyna Assembly Election Result 2026 (मोयना विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की मोयना विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। मोयना विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Ashoke Dinda को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Sangram Kumar Dolai को उम्मीदवार बनाया। मोयना सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के अशोक डिंडा ने जीत हासिल की थी। मोयना सीट पर हार जीत का अंतर 1260 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार संग्राम कुमार डोलाई को हराया था।

मोयना विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Moyna Election Result 2026

यहां देखें मोयना की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Moyna (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मोयना विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abhoy Bhowmik Rs 13,000 ~ 13 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 10th Pass Ashoke Dinda Rs 5,96,62,319 ~ 5 Crore+ / Rs 56,51,583 ~ 56 Lacs+ Cases Age Education 6 43 Graduate Chandan Mondal / Cases Age Education 4 44 Graduate Jagadish Maiti Rs 85,52,399 ~ 85 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 68 Graduate Nimai Barman Rs 21,70,071 ~ 21 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 8th Pass Sandip Sheet / Cases Age Education 0 37 Graduate Suman Mahapatra Rs 5,500 ~ 5 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 Literate Swapan Kumar Barman Rs 90,28,264 ~ 90 Lacs+ / Rs 23,52,000 ~ 23 Lacs+ Cases Age Education 0 61 Post Graduate

मोयना में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Moyna Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें मोयना में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Ashoke Dinda 2016 Sangram Kumar Dolai 2011 Bhushan Chandra Dolai

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।