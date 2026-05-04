Mothabari Assembly Election Result 2026 (मोथाबारी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की मोथाबारी विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। मोथाबारी विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Yeasmin Sabina को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Shyamchand Ghosh को उम्मीदवार बनाया। मोथाबारी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के यास्मीन सबीना ने जीत हासिल की थी। मोथाबारी सीट पर हार जीत का अंतर 56573 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार श्यामचंद घोष को हराया था।

मोथाबारी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Mothabari Election Result 2026

यहां देखें मोथाबारी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Mothabari (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मोथाबारी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Advocate Mostahid Haque Rs 13,33,200 ~ 13 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 36 Graduate Professional Islam Md Najrul Rs 1,04,97,228 ~ 1 Crore+ / Rs 8,15,559 ~ 8 Lacs+ Cases Age Education 0 47 Graduate Mo Sahajahan Ali / Cases Age Education 1 52 Graduate Nibaran Ghosh Rs 20,26,956 ~ 20 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 3 34 12th Pass Nibaran Mandal Rs 6,33,700 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 61 5th Pass Pankaj Chandra Mandal / Cases Age Education 0 27 Graduate Sayem Chowdhury (Babu) Rs 46,39,053 ~ 46 Lacs+ / Rs 2,54,000 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 1 46 12th Pass Shyamal Kumar Saha Rs 5,28,000 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 Post Graduate

मोथाबारी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Mothabari Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें मोथाबारी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Yeasmin Sabina 2016 Sabina Yeasmin 2011 Sabina Yeasmin

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।