Morigaon Assembly Election Result 2026 (मारीगांव विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की मारीगांव विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। मारीगांव विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Rama Kanta Dewri को उम्मीदवार बनाया। वहीं Assam Jatiya Parishad ने Bani Kanta Das को उम्मीदवार बनाया। मारीगांव सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के रामा कांता देवरी ने जीत हासिल की थी। मारीगांव सीट पर हार जीत का अंतर 36532 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Assam Jatiya Parishad उम्मीदवार बानी कांता दास को हराया था।

मारीगांव विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Morigaon Election Result 2026

यहां देखें मारीगांव की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Morigaon (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मारीगांव विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Amlesh Medhi Rs 4,72,56,000 ~ 4 Crore+ / Rs 10,43,210 ~ 10 Lacs+ Cases Age Education 1 51 Graduate Professional Bani Kanta Das Rs 4,02,84,057 ~ 4 Crore+ / Rs 18,58,145 ~ 18 Lacs+ Cases Age Education 0 62 Post Graduate Cheniram Konwar / Cases Age Education 0 47 12th Pass Nikhil Dekaraja Rs 13,01,200 ~ 13 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 Graduate Pradip Baruah Rs 1,24,13,027 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 Post Graduate Rama Kanta Dewri / Cases Age Education 1 62 10th Pass

मारीगांव में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Morigaon Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें मारीगांव में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2011 Jonjonali Barua

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।