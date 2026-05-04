Monteswar Assembly Election Result 2026 (मोंतेश्वर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की मोंतेश्वर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। मोंतेश्वर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Chowdhury Siddiqullah को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Saikat Panja को उम्मीदवार बनाया। मोंतेश्वर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के चौधरी सिद्दीकुल्लाह ने जीत हासिल की थी। मोंतेश्वर सीट पर हार जीत का अंतर 31805 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार सैकत पंजा को हराया था।

मोंतेश्वर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Monteswar Election Result 2026

यहां देखें मोंतेश्वर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Monteswar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मोंतेश्वर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Anupam Ghosh Rs 10,55,831 ~ 10 Lacs+ / Rs 2,75,421 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 42 Graduate Chowdhuri Siddiqullah Rs 1,84,33,520 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 76 Post Graduate Jyotirmay Mondal / Cases Age Education 0 56 12th Pass Khokan Das Rs 4,969 ~ 4 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 62 Illiterate Saikat Dhani Rs 4,01,500 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 Illiterate Saikat Panja / Cases Age Education 2 34 Post Graduate Samsul Hoque Seikh Rs 2,64,53,743 ~ 2 Crore+ / Rs 40,34,116 ~ 40 Lacs+ Cases Age Education 1 68 12th Pass Somnath Malik Rs 4,57,002 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 26 12th Pass

मोंतेश्वर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Monteswar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें मोंतेश्वर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Chowdhury Siddiqullah 2016 Sajal Panja 2011 Chowdhury Md Hedayatullah

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।