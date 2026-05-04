Mongalkote Assembly Election Result 2026 (मंगलकोट विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की मंगलकोट विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। मंगलकोट विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Apurba Chowdhury (Achal) को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Rana Protap Goswami को उम्मीदवार बनाया। मंगलकोट सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के अपूर्ब चौधरी (अचल) ने जीत हासिल की थी। मंगलकोट सीट पर हार जीत का अंतर 22337 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार राणा प्रताप गोस्वामी को हराया था।

मंगलकोट विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Mongalkote Election Result 2026

यहां देखें मंगलकोट की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Mongalkote (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मंगलकोट विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Apurba Chowdhury (Achal) Rs 1,34,42,435 ~ 1 Crore+ / Rs 1,64,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 60 10th Pass Jagadish Dutta Rs 57,66,167 ~ 57 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 79 Graduate Mandal Azizul / Cases Age Education 0 72 Graduate Professional Miraj Alam Sekh Rs 16,59,858 ~ 16 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 58 8th Pass Ramkrishna Malik (Dev) Rs 23,40,000 ~ 23 Lacs+ / Rs 10,00,000 ~ 10 Lacs+ Cases Age Education 0 37 Post Graduate Sekh Mojammel Haque (Moni) / Cases Age Education 0 60 8th Pass Shishir Ghosh Rs 82,54,295 ~ 82 Lacs+ / Rs 9,62,970 ~ 9 Lacs+ Cases Age Education 2 48 10th Pass Sk Mozammel Samad Rs 6,50,000 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 Graduate Uday Das / Cases Age Education 0 55 10th Pass

मंगलकोट में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Mongalkote Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें मंगलकोट में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Apurba Chowdhury (Achal) 2016 Siddiqullah Chowdhury 2011 Sahajahan Choudhury

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।