सीबीआई और कोलकाता पुलिस के बीच मचे बवाल से शुरू हुआ विवादित बयानों का सिलसिला अब भी जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ‘झांसी की रानी’ बताए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक और विवादित बयान दे डाला। सिंह ने संसद भवन के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा, ‘ममता बनर्जी को आधुनिक युग की झांसी की रानी कहना रानी लक्ष्मीबाई को गाली देने जैसा है।’ साथ ही उन्होंने ममता की तुलना उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से की है।

ये है गिरिराज सिंह का पूरा बयानः सिंह ने कहा, ‘वो पूतना हो सकती हैं झांसी की रानी नहीं। जो पूरे बंगाल को तबाह करके रखी है वो किंम जोंग बन सकती हैं। जो लोगों को उनके खिलाफ बोलने पर उनकी हत्या कर सकती हैं, ये झांसी की रानी और पद्मावती बनने की ताकत नहीं है। जो रोहिंग्या और घुसपैठियों को समर्थन दे और भारत को तोड़ने या हिंदू को निकालने की बात करे। झांसी की रानी ने हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई लड़ी थी, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की लड़ाई लड़ रही है।’

त्रिवेदी ने बताया था झांसी की रानीः गौरतलब है कि हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के नेता और पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने ममता की तुलना ‘झांसी की रानी’ से की थी। त्रिवेदी ने कहा था कि वह केंद्र सरकार के हमलों के आगे नहीं झुकेगी क्योंकि जनता उनकी पार्टी के साथ है। त्रिवेदी का यह बयान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सामने आया है। उल्लेखनीय है कि शारदा चिटफंड घोटाले की जांच के सिलसिले में मोदी सरकार और समूचे विपक्ष में जमकर बयानबाजी हुई थी।

#WATCH Union Minister Giriraj Singh on reports that TMC said West Bengal CM Mamata Banerjee is the Jhansi ki Rani of the modern times: Shayad Jhansi ki Rani ke upar ye gaali hai. Ye Putana (demoness) ho sakti hain Jhansi Ki Rani nahi ban sakti hain. Ye Kim Jong Un ho sakti hain.. pic.twitter.com/320x2uWAuc

