मिजोरम राज्य की सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए हुई वोटिंग पूरी हो गयी। यहां शाम 4 बजे मतदान समाप्ति की घोषणा की गयी। राज्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक प्रदेश में करीब 71 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई। इस बार चुनाव में कुल 209 उम्मीदवार मैदान में थे। 209 उम्मीदवारों में से 15 महिलाएं थी। राज्य में वोटों की गिनती 11 दिसंबर को होगी। मिजोरम इस वक्त कांग्रेस शासित एकमात्र पूर्वोत्तर राज्य है

मिजोरम विधानसभा चुनावों में करीब 71 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई। इसके पूर्व मिजोरम में 7.68 लाख मतदाताओं में से छह घंटे में 50 फीसदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आशीष कुंद्रा ने मीडिया को बताया, “अपरान्ह एक बजे तक 7,68,181 मतदाताओं में से 50 प्रतिशत से ज्यादा ने मतदान किया है।” राज्य में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। पुलिस और अन्य आधिकारिक सूत्रों ने अपरान्ह दो बजे तक करीब 62 फीसदी मतदान होने की बात कही है।

मतदान सुबह सात बजे से शुरू हुआ। सभी जिलों में लोग मतदान के लिए कतारों में खड़े दिखाई दिए। कुंद्रा ने कहा, “अनुकूल स्थिति और अनुकूल मौसम से लोगों को उनके मताधिकार का प्रयोग सहजता से करने में मदद मिली है।” उन्होंने कहा कि कुछ ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों) के अलावा वीवीपीएटी (वोटर्स वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल) डिवाइस खराब होने को छोड़कर अब तक किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है।

A 106-year-old woman after casting her vote in Kawrthah. #MizoramElections (Pic courtesy: Office of the Chief Electoral Officer) pic.twitter.com/OSd47D4Adb

