Minakhan Assembly Election Result 2026 (मीनाखां विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की मीनाखां विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। मीनाखां विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Usha Rani Mondal को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Jayanta Mondal को उम्मीदवार बनाया। मीनाखां सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के उषा रानी मंडल ने जीत हासिल की थी। मीनाखां सीट पर हार जीत का अंतर 55830 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार जयंत मंडल को हराया था।

मीनाखां विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Minakhan Election Result 2026

यहां देखें मीनाखां की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Minakhan (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मीनाखां विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Debabrata Mondal Rs 3,19,000 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 36 10th Pass Pratik Mondal Rs 34,04,333 ~ 34 Lacs+ / Rs 24,00,000 ~ 24 Lacs+ Cases Age Education 0 37 Graduate Rudrendra Patra / Cases Age Education 2 47 Graduate Saurav Das Rs 2,21,000 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 26 Graduate Somnath Patra Rs 2,12,822 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 Graduate Sukanta Roy / Cases Age Education 0 38 5th Pass Sunayana Biswas Rs 1,12,17,514 ~ 1 Crore+ / Rs 12,78,600 ~ 12 Lacs+ Cases Age Education 0 49 Graduate Professional Usha Rani Mondal Rs 2,37,58,335 ~ 2 Crore+ / Rs 19,68,000 ~ 19 Lacs+ Cases Age Education 0 52 8th Pass

मीनाखां में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Minakhan Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें मीनाखां में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Usha Rani Mondal 2016 Usha Rani Mondal 2011 Usha Rani Mondal

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।