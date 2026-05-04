Metiaburuz Assembly Election Result 2026 (मेटियाबुरुज़ विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की मेटियाबुरुज़ विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। मेटियाबुरुज़ विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Abdul Khaleque Molla को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Ramjit Prasad को उम्मीदवार बनाया। मेटियाबुरुज़ सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के अब्दुल खालिक मोल्ला ने जीत हासिल की थी। मेटियाबुरुज़ सीट पर हार जीत का अंतर 119604 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार रामजीत प्रसाद को हराया था।

मेटियाबुरुज़ विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Metiaburuz Election Result 2026

यहां देखें मेटियाबुरुज़ की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Metiaburuz (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मेटियाबुरुज़ विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdul Khaleque Molla Rs 1,74,55,505 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 81 10th Pass Ahmed Ali Molla Rs 7,78,665 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 5th Pass Ajaz Ahmed Ansari / Cases Age Education 5 47 8th Pass Bir Bahadur Singh Rs 3,61,969 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 34 Post Graduate Mahabbat Khan Rs 30,59,649 ~ 30 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 61 8th Pass Md Mukhtar / Cases Age Education 18 56 10th Pass Monirul Islam Rs 2,92,81,549 ~ 2 Crore+ / Rs 7,30,074 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 0 55 Graduate Professional Rafiqul Islam Gazi Rs 7,02,900 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 49 8th Pass Ram Ramishwar / Cases Age Education 0 49 8th Pass Rina Adhikari Roy Rs 95,383 ~ 95 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 10th Pass Sk Monirul Islam Rs 9,00,626 ~ 9 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 5th Pass

मेटियाबुरुज़ में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Metiaburuz Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें मेटियाबुरुज़ में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Abdul Khaleque Molla 2016 Abdul Khaleque Molla 2011 Mamtaj Begam

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।