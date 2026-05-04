Memari Assembly Election Result 2026 (मेमारी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की मेमारी विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। मेमारी विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Madhusudan Bhattacharya को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Bhismadeb Bhattacharya को उम्मीदवार बनाया। मेमारी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के मधुसूदन भट्टाचार्य ने जीत हासिल की थी। मेमारी सीट पर हार जीत का अंतर 23078 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार भीष्मदेव भट्टाचार्य को हराया था।

मेमारी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Memari Election Result 2026

यहां देखें मेमारी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Memari (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मेमारी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Basanti Bag(Majhi) Rs 16,000 ~ 16 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 12th Pass Basirujjaman Kayal Rs 24,37,660 ~ 24 Lacs+ / Rs 5,25,000 ~ 5 Lacs+ Cases Age Education 0 51 10th Pass Bikash Chandra Das / Cases Age Education 1 35 12th Pass Krishanu Bhadra Rs 13,86,680 ~ 13 Lacs+ / Rs 1,22,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 1 45 Graduate Manab Guha Rs 2,24,32,823 ~ 2 Crore+ / Rs 27,00,000 ~ 27 Lacs+ Cases Age Education 3 49 Graduate Prabir Ganguli / Cases Age Education 0 65 Graduate Rash Bihari Halder Rs 8,30,33,203 ~ 8 Crore+ / Rs 2,22,94,526 ~ 2 Crore+ Cases Age Education 2 34 Post Graduate

मेमारी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Memari Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें मेमारी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Madhusudan Bhattacharya 2016 Nargis Begum 2011 Abul Hasem Mondal

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।