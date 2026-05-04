Mekliganj Assembly Election Result 2026 (मेकलीगंज विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की मेकलीगंज विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। मेकलीगंज विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Adhikary Paresh Chandra को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Dadhiram Ray को उम्मीदवार बनाया। मेकलीगंज सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के अधिकारी परेश चंद्र ने जीत हासिल की थी। मेकलीगंज सीट पर हार जीत का अंतर 14685 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार दधीराम रे को हराया था।

मेकलीगंज विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Mekliganj Election Result 2026

यहां देखें मेकलीगंज की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Mekliganj (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मेकलीगंज विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Adhikary Paresh Chandra Rs 4,36,50,807 ~ 4 Crore+ / Rs 29,09,249 ~ 29 Lacs+ Cases Age Education 1 74 10th Pass Dadhiram Ray Rs 63,37,495 ~ 63 Lacs+ / Rs 2,43,406 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 16 43 12th Pass Golapi Roy / Cases Age Education 0 39 5th Pass Hiranmay Deb Singha Rs 8,27,100 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 33 10th Pass Hiten Barman Rs 10,21,356 ~ 10 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 57 Graduate Ila Rani Roy / Cases Age Education 0 55 10th Pass Kamal Kumar Roy Rs 64,30,576 ~ 64 Lacs+ / Rs 3,00,000 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 0 61 Graduate Kirttiram Barman Rs 8,68,000 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 33 10th Pass Krishna Barman / Cases Age Education 0 42 8th Pass Manoj Kumar Ray Rs 40,627 ~ 40 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 Graduate Purnendu Roy Rs 74,85,900 ~ 74 Lacs+ / Rs 75,000 ~ 75 Thou+ Cases Age Education 0 48 10th Pass

मेकलीगंज में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Mekliganj Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें मेकलीगंज में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Adhikary Paresh Chandra 2016 Arghya Roy Pradhan 2011 Paresh Ch. Adhikary

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।