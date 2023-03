मेघालय: सिर्फ 18 वोटों से हार गए सीएम कोनराड संगमा के भाई जेम्स संगमा, टीएमसी ने मारी बाजी

जेम्स संगमा एनपीपी के नेतृत्व वाली सरकार में गृह, कानून, बिजली, जिला परिषद मामलों, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों सहित विभिन्न विभागों को संभालते रहे हैं।

मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा (फोटो- पीटीआई)

मेघालय के दिग्गज नेता कोनराड संगमा के भाई जेम्स संगमा मामूली वोटों के अंतर से विधानसभा चुनाव हार गए हैं। वे दादगेंर विधानसभा सीट से मैदान में उतरे थे। वे मेघालय कैबिनटे में मंत्री हैं और कोनराड के बाद नेशनल पीपल्स पार्टी के सबसे कद्दावर नेता हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार रूपा एम मारक ने इस सीट पर जीत हासिल की है। जेम्स सिर्फ 18 सीटों के अंतर से चुनाव हार गए हैं। जेम्स को 15684 वोट मिले हैं, जबकि टीएमसी उम्मीदवार रूपा मारक को 15702 वेट मिले। तीन बार के विधायक हैं जेम्स संगमा जेम्स संगमा दादगेंर विधानसभा सीट से तीन बार विधायक रह चुके हैं। मेघालय सरकार में उनके पास कई विभागों की जिम्मेदारियां रही हैं। वे एनपीपी के नेतृत्व वाली सरकार में गृह, कानून, बिजली, जिला परिषद मामलों, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों सहित विभिन्न विभागों को संभालते रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में जेम्स ने इस सीट पर कुल 27,746 (35.38%) वोट हासिल किए थे। Also Read Meghalaya Election Result 2023 Live: मेघालय में फंसा पेंच, NPP बहुमत से दूर

ये उम्मीदवार भी थे मैदान में दादगेंर, पश्चिम गारो हिल्स जिले में एक विधानसभा क्षेत्र है। जेम्स और रूपा के अलावा, इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार ब्रेनिंग आर मारक, कांग्रेस के चेस्टरफील्ड संगमा और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के विटजेंग संगमा भी मैदान में थे। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा भी चल रहे आगे वहीं, इसके अलावा, मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा दक्षिण तुरा सीट पर भाजपा के अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी बर्नार्ड एन. मारक से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा, एनपीपी के स्निआवभालंग धर ने कांग्रेस उम्मीदवार एमलांग लालू को 2,123 मतों से हरा कर नरतियांग विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। मेघालय में 59 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के लिए गुरुवार को मतगणना तल रही है। अब तक के रुझानों में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) प्रतिद्वंद्वी दलों पर बढ़त बनाए हुए है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी) सात सीटों पर आगे है जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस छह-छह सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पांच सीटों पर आगे है और वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी (वीपीपी) चार सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। हिल स्‍टेट पीपुल्‍स डेमोक्रेटिक पार्टी (एचएसपीडीपी) दो सीटों पर, जबकि दो निर्दलीय उम्मीदवार भी रुझान में आगे हैं।

