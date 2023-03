Meghalaya Election Result: मेघालय में चुनाव परिणाम के बाद हिंसा, कई इलाकों में लगाया गया कर्फ्यू

मेघालय भाजपा अध्यक्ष ने सरकार गठन के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा को ‘समर्थन पत्र’ भेजा।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है (Source- Representational Image/ Indian Express)

मेघालय विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। राज्य में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इस बीच मेघालय के तमाम हिस्सों में हिंसक घटनाएं देखने को मिली हैं। मतगणना के बाद हुई हिंसा को देखते हुए पश्चिम जयंतिया हिल्स जिला प्रशासन ने सहस्नियांग गांव में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया है। जानकारी के अनुसार, मतगणना के बाद जमकर पत्थरबाजी हुई, कारों को आग के हवाले कर दिया गया है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। हिंसा सोहरा और मायरंग क्षेत्रों में भी हुई है, जहां धारा 144 लागू की गई है।

