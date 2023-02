Meghalaya CM interview: केंद्र और असम सरकार से बातचीत की जरूरत, मुकरोह फायरिंग के तूल पकड़ने पर बोले मेघालय के CM कोनराड संगमा

कोनराड संगमा ने कहा कि अगर आप आज की तुलना साल 2018 के कांग्रेस से करते हैं तो तृणमूल कांग्रेस बहुत कमजोर है। कांग्रेस कभी एक मजबूत और एकजुट विपक्ष थी, लेकिन अब बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से विभाजित और कमजोर है।

Meghalaya CM Conrad Sangma ने कहा कि मेघालय में विपक्ष बंटा हुआ है। (Photo- PTI)

Meghalaya Assembly Election 2023: मेघालय के मुख्यमंत्री और नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) सुप्रीमो कोनराड के संगमा के लिए 27 फरवरी को होने वाला विधानसभा चुनाव एक काफी महत्वपूर्ण और चुनौतियों से भरा चुनाव है। भाजपा मेघालय में एनपीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा रही, लेकिन फिलहाल अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ रही है। मेघालय के गारो हिल्स में तुरा स्थित अपने निवास पर कोनराड संगमा ने पिछले पांच वर्षों में उनकी पार्टी के प्रदर्शन के बारे में द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की चुनौती के अलावा भाजपा के साथ ठंडे रिश्ते पर खुलकर अपने विचार रखे।

