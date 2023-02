Meghalaya Election 2023: मेघालय चुनाव में माइक्रो मैनिफेस्टो का जोर, ज्यादातर उम्मीदवारों ने खेला हाइपरलोकल दांव

मेघालय में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ उम्मीदवारों ने हायपरलोकल वादे करते हुए माइक्रो मैनिफेस्टो जारी किए हैं।

मेघालय के चुनावी मैदान में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एल्गिवा ग्वेनेथ रेनजाह ने "नीति दस्तावेज" जारी किया है। (Express Photo)

मेघालय में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ उम्मीदवारों द्वारा किए जा रहे चुनावी वादों में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग, विधानसभा इलाके में कई क्लीनिक की स्थापना, खासियों और गैर-खासी समुदायों के बीच संबंधों में सुधार शामिल हैं। राजधानी शिलांग में कम से कम पांच उम्मीदवारों ने अपने मतदाताओं की जरूरतों के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों में विशेष घोषणापत्र जारी किए हैं। मेघालय के उत्तरी शिलांग सीट से चुनावी मैदान में उतरीं तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एल्गिवा ग्वेनेथ रेनजाह ने मंगलवार को ‘नीति दस्तावेज’ जारी किया है।

पढें Elections 2023 (Elections News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram