Medinipur Assembly Election Result 2026 (मेदिनीपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की मेदिनीपुर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। मेदिनीपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने June Maliah को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Samit Kumar Dash को उम्मीदवार बनाया। मेदिनीपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के जून मालिया ने जीत हासिल की थी। मेदिनीपुर सीट पर हार जीत का अंतर 24397 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार समित कुमार दास को हराया था।

मेदिनीपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Medinipur Election Result 2026

यहां देखें मेदिनीपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Medinipur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मेदिनीपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Manikuntal Khamrai Rs 22,84,740 ~ 22 Lacs+ / Rs 2,00,000 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 51 Graduate Pronab Kumar Biswas Rs 1,13,78,832 ~ 1 Crore+ / Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 62 10th Pass Saleha Begum / Cases Age Education 0 45 10th Pass Sambhunath Chattopadhyay Rs 41,42,160 ~ 41 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 71 Graduate Sankar Kumar Guchhait Rs 1,29,00,883 ~ 1 Crore+ / Rs 35,71,424 ~ 35 Lacs+ Cases Age Education 29 42 Doctorate Shankar Chakraborty / Cases Age Education 0 47 Graduate Shashanka Patra Rs 12,88,000 ~ 12 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 74 Graduate Sk. Mafizul Haque Rs 1,91,86,080 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 45 Doctorate Sujoy Hazra / Cases Age Education 1 51 Post Graduate Sushrita Saren Rs 700 ~ 7 Hund+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 Post Graduate

मेदिनीपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Medinipur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें मेदिनीपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 June Maliah 2011 Mrigendra Nath Maiti

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।