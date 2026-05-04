Mazbat Assembly Election Result 2026 (मजबत विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की मजबत विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। मजबत विधानसभा सीट पर इस बार Bodoland Peoples Front ने Charan Boro को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Jitu Kissan को उम्मीदवार बनाया। मजबत सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bodoland Peoples Front के चरण बोरो ने जीत हासिल की थी। मजबत सीट पर हार जीत का अंतर 16057 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार जीतू किसान को हराया था।

मजबत विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Mazbat Election Result 2026

यहां देखें मजबत की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Mazbat (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मजबत विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ashok Gayari Rs 4,40,500 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 8th Pass Charan Boro Rs 6,18,30,543 ~ 6 Crore+ / Rs 4,37,02,921 ~ 4 Crore+ Cases Age Education 0 46 Post Graduate Narayan Adhikari / Cases Age Education 0 66 12th Pass Priti Rekha Barla Rs 17,75,000 ~ 17 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 Graduate Rabindra Basumatary Rs 33,95,200 ~ 33 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 59 12th Pass

मजबत में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Mazbat Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें मजबत में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2011 Rakheswar Brahma

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।