Mayureswar Assembly Election Result 2026 (मयूरेश्वर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की मयूरेश्वर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। मयूरेश्वर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Abhijit Roy को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Shyamapada Mondal को उम्मीदवार बनाया। मयूरेश्वर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के अभिजीत रॉय ने जीत हासिल की थी। मयूरेश्वर सीट पर हार जीत का अंतर 12075 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार श्यामापदा मंडल को हराया था।

मयूरेश्वर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Mayureswar Election Result 2026

यहां देखें मयूरेश्वर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Mayureswar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मयूरेश्वर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abhijit Roy Rs 1,62,40,537 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 57 Graduate Ajoy De Rs 1,30,547 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 37 Post Graduate Biman Das / Cases Age Education 0 33 Literate Dasrath Das Rs 1,07,551 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 10th Pass Dudh Kumar Mondal Rs 1,08,87,455 ~ 1 Crore+ / Rs 9,067 ~ 9 Thou+ Cases Age Education 8 70 Graduate Dukhen Let / Cases Age Education 0 46 Literate Jayanta Bhalla Rs 21,10,092 ~ 21 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 12th Pass Kasafoddoza Syed (Chandan) Rs 36,00,748 ~ 36 Lacs+ / Rs 8,13,121 ~ 8 Lacs+ Cases Age Education 1 58 Graduate Professor Sk Kalimuddin / Cases Age Education 0 54 Post Graduate

मयूरेश्वर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Mayureswar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें मयूरेश्वर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Abhijit Roy 2016 Abhijit Roy 2011 Asok Kumar Ray

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।