Maynaguri Assembly Election Result 2026 (मयनागुड़ी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की मयनागुड़ी विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। मयनागुड़ी विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Kaushik Roy को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Manoj Roy को उम्मीदवार बनाया। मयनागुड़ी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के कौशिक रॉय ने जीत हासिल की थी। मयनागुड़ी सीट पर हार जीत का अंतर 11911 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार मनोज रॉय को हराया था।

मयनागुड़ी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Maynaguri Election Result 2026

यहां देखें मयनागुड़ी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Maynaguri (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मयनागुड़ी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Adhir Chandra Barman Rs 46,75,000 ~ 46 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 10th Pass Bishnu Das Rs 28,93,220 ~ 28 Lacs+ / Rs 1,46,500 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 42 Graduate Dalim Chandra Roy / Cases Age Education 1 66 12th Pass Dipak Roy Rs 10,70,000 ~ 10 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 Illiterate Jogen Sarkar Rs 19,63,695 ~ 19 Lacs+ / Rs 7,00,000 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 1 48 Graduate Priyanka Sarkar / Cases Age Education 0 27 Post Graduate Ramchandra Roy Rs 7,19,986 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 32 Graduate Rammohan Ray Rs 1,33,06,856 ~ 1 Crore+ / Rs 12,29,209 ~ 12 Lacs+ Cases Age Education 0 35 Graduate Ratna Roy / Cases Age Education 0 42 10th Pass Shyamal Ray Rs 10,47,447 ~ 10 Lacs+ / Rs 4,66,157 ~ 4 Lacs+ Cases Age Education 0 42 Graduate Sudeb Ray Rs 20,10,000 ~ 20 Lacs+ / Rs 90,000 ~ 90 Thou+ Cases Age Education 0 50 10th Pass Sujan Mandal / Cases Age Education 0 37 8th Pass Suparna Sarkar Rs 10,500 ~ 10 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 8th Pass Tapati Roy Mallick Rs 5,00,000 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 72 Post Graduate

मयनागुड़ी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Maynaguri Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें मयनागुड़ी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Kaushik Roy 2016 Ananta Deb Adhikari 2011 Ananta Deb Adhikari

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।