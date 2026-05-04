Matigara-Naxalbari Assembly Election Result 2026 (मातिगारा-नक्सलबारी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की मातिगारा-नक्सलबारी विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। मातिगारा-नक्सलबारी विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Anandamay Barman को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Rajen Sundas को उम्मीदवार बनाया। मातिगारा-नक्सलबारी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के आनंदमय बर्मन ने जीत हासिल की थी। मातिगारा-नक्सलबारी सीट पर हार जीत का अंतर 70848 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार राजेन सुंदास को हराया था।

मातिगारा-नक्सलबारी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Matigara-Naxalbari Election Result 2026

यहां देखें मातिगारा-नक्सलबारी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Matigara-Naxalbari (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें मातिगारा-नक्सलबारी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Amitava Sarkar Rs 4,23,13,824 ~ 4 Crore+ / Rs 17,51,949 ~ 17 Lacs+ Cases Age Education 0 56 12th Pass Anandamay Barman Rs 1,90,99,547 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 43 Post Graduate Bikash Mandal / Cases Age Education 0 25 12th Pass Jharen Roy Rs 64,77,751 ~ 64 Lacs+ / Rs 40,000 ~ 40 Thou+ Cases Age Education 4 61 12th Pass Krishna Pada Sinha Rs 6,50,000 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 12th Pass Laxmi Das / Cases Age Education 0 45 8th Pass Nimesh Sundas Rs 82,28,808 ~ 82 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 66 Graduate Pappu Roy Rs 38,26,000 ~ 38 Lacs+ / Rs 27,00,000 ~ 27 Lacs+ Cases Age Education 0 38 10th Pass Shankar Malakar / Cases Age Education 5 71 12th Pass

मातिगारा-नक्सलबारी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Matigara-Naxalbari Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें मातिगारा-नक्सलबारी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Anandamay Barman 2016 Sankar Malakar 2011 Sankar Malakar

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।